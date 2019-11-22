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Новогоднее путешествие Бабы Яги началось с Тюмени

22 ноября 2019, 11:09
В Тюмень прибыл сказочный персонаж и порадовал горожан зрелищным представлением.

Новый год – это, конечно, Дед Мороз. Но не только! Что скажете, если в качестве Снегурочки вместе с ним выступит настоящая BABA YAGA?Неожиданно и очень весело – да! А еще и очень по-доброму, потому что и сама бабушка, честно говоря, очень добрая, что бы про нее не писали в сказках.

И вот – Дед Мороз со своей новоявленной «Снегурочкой» отправились в настоящий новогодний круиз по городам России, чтобы дарить людям радость и чтобы у каждого появилось это приятное чувство приближающегося праздника. А началось все с Тюмени!

Здесь состоялся первый масштабный концерт Бабы Яги и Деда Мороза.Кстати, BABA YAGA привела туда и своих помощниц – ростовых кукол.Чтобы каждому ребенку (и не только) досталась своя порция обнимашек и веселых масок от самой знаменитой русской бабушки!

Да и на концерте бабушка сумела удивить – профессионально зачитала рэп!Так что возраст веселью точно не помеха, было бы желание. А тюменским семьям она подарила подарки от бренда BY (BABA YAGA).

Еще больше о деятельности Бабы Яги можно узнать на ее сайте www . baba -yaga . com

#Новости#Праздники#Общество#Новый год#Тюмень#Виктория Ахремчук
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