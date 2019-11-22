Новогоднее путешествие Бабы Яги началось с Тюмени

Новый год – это, конечно, Дед Мороз. Но не только! Что скажете, если в качестве Снегурочки вместе с ним выступит настоящая BABA YAGA?Неожиданно и очень весело – да! А еще и очень по-доброму, потому что и сама бабушка, честно говоря, очень добрая, что бы про нее не писали в сказках.