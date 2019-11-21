Житель Югры украл деньги и хотел начать новую жизнь в Тюмени, но его остановили

В УМВД по Югре рассказали, что в полицию обратился 56-летний мужчина, который, получив сообщение от банка о снятии 180 тыс. рублей, обнаружил, что его банковская карта пропала, а с ней и его приемный сын.
Пасынка удалось разыскать и задержать в Тюменской области. По словам молодого человека, пока его отчим спал, он украл из его портмоне банковскую карту, раздал мелкие долги и поехал за новой жизнью в Тюмени на поезде.
Задержанный раскаялся и вернул отчиму оставшиеся 125 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку, который хотел начать новую жизнь, грозит до пяти лет тюрьмы.