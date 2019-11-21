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Житель Югры украл деньги и хотел начать новую жизнь в Тюмени, но его остановили

21 ноября 2019, 06:25
Фото: 1Mi
Житель Югры украл деньги и хотел начать новую жизнь в Тюмени, но его остано
В Тюменской области задержали молодого человека 2001 года рождения, который снял деньги с карты отчима в Югре.
Сюжет
Тюмень

В УМВД по Югре рассказали, что в полицию обратился 56-летний мужчина, который, получив сообщение от банка о снятии 180 тыс. рублей, обнаружил, что его банковская карта пропала, а с ней и его приемный сын.

Пасынка удалось разыскать и задержать в Тюменской области. По словам молодого человека, пока его отчим спал, он украл из его портмоне банковскую карту, раздал мелкие долги и поехал за новой жизнью в Тюмени на поезде.

Задержанный раскаялся и вернул отчиму оставшиеся 125 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку, который хотел начать новую жизнь, грозит до пяти лет тюрьмы.

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