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В Тюмени на Цветном бульваре появится ледяной городок и восемь интересных композиций

21 ноября 2019, 12:35
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени под Новый год появится ледяной городок. На Цветном бульваре областной столицы построят несколько зон для детей и родителей.

Скульптуры из льда и различные новогодние композиции построят для тюменцев в центре города. В этом году основной тематикой произведений будут сказки Ершова Пётра Павловича. Скульптурные композиции в виде Жар-птицы, богатырей и других сказочных персонажей подчеркнут атмосферу праздника.

В этом году организаторы постараются соединить вместе элементы игрового комплекса и скульптур. Все композиции будут подсвечены.

Царь-горы. Снежная гора диаметром 5 м будет устроена с выступами и выемками. На вершине объекта вершине установлен трон.

Лабиринт «Жар-птица» - диаметр 10 м высота 2 м предстанет в виде сказочного леса.

Горка «Рыба-кит» будет в 2,5 м высотой. Её построят из бруса и декоративных резных элементов.

«Град-столица» - это дворец высотой более 6 м. Внутри находятся трон, ларец и столы для посетителей.

В Тюмени появятся три ледовые чаши диаметром 4 м. Скульптуры будут выполнены по мотивам сказки Конёк-горбунок.

Царевна в ротонде – ледяные скульптуры диаметром 5 м. Вход будут охранять «Богатыри».

#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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