В Тюмени на Цветном бульваре появится ледяной городок и восемь интересных композиций

Скульптуры из льда и различные новогодние композиции построят для тюменцев в центре города. В этом году основной тематикой произведений будут сказки Ершова Пётра Павловича. Скульптурные композиции в виде Жар-птицы, богатырей и других сказочных персонажей подчеркнут атмосферу праздника.
В этом году организаторы постараются соединить вместе элементы игрового комплекса и скульптур. Все композиции будут подсвечены.
Царь-горы. Снежная гора диаметром 5 м будет устроена с выступами и выемками. На вершине объекта вершине установлен трон.
Лабиринт «Жар-птица» - диаметр 10 м высота 2 м предстанет в виде сказочного леса.
Горка «Рыба-кит» будет в 2,5 м высотой. Её построят из бруса и декоративных резных элементов.
«Град-столица» - это дворец высотой более 6 м. Внутри находятся трон, ларец и столы для посетителей.
В Тюмени появятся три ледовые чаши диаметром 4 м. Скульптуры будут выполнены по мотивам сказки Конёк-горбунок.
Царевна в ротонде – ледяные скульптуры диаметром 5 м. Вход будут охранять «Богатыри».