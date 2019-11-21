В Тюмени на Цветном бульваре появится ледяной городок и восемь интересных композиций

Скульптуры из льда и различные новогодние композиции построят для тюменцев в центре города. В этом году основной тематикой произведений будут сказки Ершова Пётра Павловича. Скульптурные композиции в виде Жар-птицы, богатырей и других сказочных персонажей подчеркнут атмосферу праздника.