В Ишиме задержали молодого человека, убившего предпринимателя возле кафе

В Следственном комитете Российской Федерации по Тюменской области рассказали, что между предпринимателем и задержанным произошел конфликт возле кафе на улице Свердлова. Злоумышленник, вооруженный обрезом гладкоствольного охотничьего ружья, выстрелил в мужчину. Потерпевший скончался по дороге в больницу.