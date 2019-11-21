В Ишиме задержали молодого человека, убившего предпринимателя возле кафе

Обвинение в убийстве предъявлено 24-летнему молодому человеку. Он задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
В Следственном комитете Российской Федерации по Тюменской области рассказали, что между предпринимателем и задержанным произошел конфликт возле кафе на улице Свердлова. Злоумышленник, вооруженный обрезом гладкоствольного охотничьего ружья, выстрелил в мужчину. Потерпевший скончался по дороге в больницу.
Обстоятельства конфликта пока не сообщается, однако очевидцы произошедшего считают, что погибший предприниматель был застрелен из-за того, что не желал платить в общак.