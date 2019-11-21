nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ишиме задержали молодого человека, убившего предпринимателя возле кафе

21 ноября 2019, 06:42
Фото: СУ СКР по Тюменской области
В Ишиме задержали молодого человека, убившего предпринимателя возле кафе
В Ишиме установили личность и задержали молодого человека, причастного к убийству предпринимателя, которое произошло вечером 19 ноября возле одного из кафе города.
Сюжет
Тюмень

Обвинение в убийстве предъявлено 24-летнему молодому человеку. Он задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

В Ишиме убили мужчину, неплатившего в общак
Узнать подробнее

В Следственном комитете Российской Федерации по Тюменской области рассказали, что между предпринимателем и задержанным произошел конфликт возле кафе на улице Свердлова. Злоумышленник, вооруженный обрезом гладкоствольного охотничьего ружья, выстрелил в мужчину. Потерпевший скончался по дороге в больницу.

Обстоятельства конфликта пока не сообщается, однако очевидцы произошедшего считают, что погибший предприниматель был застрелен из-за того, что не желал платить в общак.

#Новости#Прокуратура#Убийство#Ишим#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25