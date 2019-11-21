Умер на работе: в Тюмени обнаружили мертвого тракториста

На место инцидента вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть мужчины. Инцидент произошел в конце октября.
По информации трудовой инспекции, руководство ЗАО «Тобол» пренебрегли стажировкой на рабочем месте при приеме на работу. В организации нет системы охраны труда.
В начале августа в Тюмени погиб электрик «Строительного двора». Ему нужно было заменить старые трансформаторы. Электрик по неосторожности включил рубильник напряжения тока своим телом и погиб. Несчастный случай был квалифицирован как связанный с работой организации.