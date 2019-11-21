nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Умер на работе: в Тюмени обнаружили мертвого тракториста

21 ноября 2019, 14:15
Фото: 1Mi
В Тюмени рабочий обнаружил тело тракториста. Мужчина находился в кузове спецтехники и был уже мертв.
Сюжет
Тюмень

На место инцидента вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть мужчины. Инцидент произошел в конце октября.

По информации трудовой инспекции, руководство ЗАО «Тобол» пренебрегли стажировкой на рабочем месте при приеме на работу. В организации нет системы охраны труда.

В начале августа в Тюмени погиб электрик «Строительного двора». Ему нужно было заменить старые трансформаторы. Электрик по неосторожности включил рубильник напряжения тока своим телом и погиб. Несчастный случай был квалифицирован как связанный с работой организации.

#Новости#Работа#Умерший#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25