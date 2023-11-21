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Умерший

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Ноябрь 2023
«Ушел в последний дальний рейс»: скончался известный тюменский автоблогер
Николаю Николаеву, известному как «Калян86», было 37 лет. С 2015 года в социальных сетях мужчина выкладывал ролики о жизни дальнобойщиков.
21 ноября 2023, 02:45
Октябрь 2023
Тюменский ученый и врач-гинеколог Алексей Рудзевич скончался после тяжелой болезни
Второго октября на 50-м году жизни скончался известный тюменский гинеколог Алексей Рудзевич. Он долгие годы работал Тюменском государственном медицинском университете.
3 октября 2023, 16:20
Июнь 2023
В Тюмени скончался создатель военно-патриотического клуба «БАРС»
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о смерти Олега Николаевича Денисова, создателя военно-патриотического клуба «БАРС». Это произошло 5 июня.
7 июня 2023, 16:41

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