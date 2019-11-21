Тюменец получил семь лет колонии за несколько пакетов амфетамина

Наркотики были изъяты сотрудниками ДПС 26 мая 2019 года. Инспекторы заметили автомобиль Toyota Corolla, который «вилял» по дороге. Сотрудники полиции провели досмотр 29-летнего тюменца и обнаружили два пакета с амфетамином.
В ходе расследования наркотики были изъяты на съемной квартире и в тайниках.
В Тюмени с начала 2020 года медкомиссия на водительские права подорожает до 4 тыс. рублей. Изменение вызвано новой проверкой автомобилистов на наркотики и алкогольную зависимость. Данная инициатива привела к многочисленным очередям в медцентрах.