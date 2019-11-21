Тюменец получил семь лет колонии за несколько пакетов амфетамина

В Тюмени с начала 2020 года медкомиссия на водительские права подорожает до 4 тыс. рублей. Изменение вызвано новой проверкой автомобилистов на наркотики и алкогольную зависимость. Данная инициатива привела к многочисленным очередям в медцентрах.