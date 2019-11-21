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Тюменец получил семь лет колонии за несколько пакетов амфетамина

21 ноября 2019, 12:24
Фото: 1Mi
Тюменец получил 7 лет колонии за покушение на сбыт амфетамина. Запрещенное вещество нашли у него в ботинке и сумке.
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Тюмень

Наркотики были изъяты сотрудниками ДПС 26 мая 2019 года. Инспекторы заметили автомобиль Toyota Corolla, который «вилял» по дороге. Сотрудники полиции провели досмотр 29-летнего тюменца и обнаружили два пакета с амфетамином.

В ходе расследования наркотики были изъяты на съемной квартире и в тайниках.

В тюменских медцентрах выстроились очереди за справками для ГИБДД
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В Тюмени с начала 2020 года медкомиссия на водительские права подорожает до 4 тыс. рублей. Изменение вызвано новой проверкой автомобилистов на наркотики и алкогольную зависимость. Данная инициатива привела к многочисленным очередям в медцентрах.

#Новости#Наркотики#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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