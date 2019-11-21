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В тюменских медцентрах выстроились очереди за справками для ГИБДД

21 ноября 2019, 10:10
Фото: Наш город / 1Mi
В тюменских медцентрах выстроились очереди за справками для ГИБДД.
Тюменцы выстраиваются в огромные очереди, чтобы получить справки для ГИБДД.

В тюменских медцентрах выстроились очереди за справками для получения либо продления водительского удостоверения. Горожане торопятся получить заветный медицинский документ пока он не подорожал. Согласно приказу Минздрава России с 22 ноября для получения медсправки нужно будет пройти дополнительно два теста: на алкоголизим и наркотики. Ожидается, что с 2 700 рублей стоимость справки повысится до 5-7 тысяч.

Нововведение распространяется на всех водителей, а также на кандидатов в водители.

Однако, как стало известно, изменения вступят в силу с начала следующего года. Сколько будет стоить процедура тестирования пока не известно.

#Новости#Медицина#Общество#ГИБДД#Тюмень#Виктория Ахремчук
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