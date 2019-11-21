В тюменских медцентрах выстроились очереди за справками для ГИБДД.

В тюменских медцентрах выстроились очереди за справками для получения либо продления водительского удостоверения. Горожане торопятся получить заветный медицинский документ пока он не подорожал. Согласно приказу Минздрава России с 22 ноября для получения медсправки нужно будет пройти дополнительно два теста: на алкоголизим и наркотики. Ожидается, что с 2 700 рублей стоимость справки повысится до 5-7 тысяч.