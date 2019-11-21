Одноклассники запустили бизнес-профили для всех пользователей

Так, через свой профиль в соцсети можно продавать одежду и аксессуары, сделанные своими руками, создавая собственные интернет-магазины с помощью витрины товаров. Также можно настроить обложку профиля и вид страницы, выбрав блок, который будет отображаться над лентой в профиле (фото, видео, популярные или закрепленные публикации). Контентные блоки над лентой позволяют сделать акцент на ключевых продуктах, анонсах и спецпредложениях. Кроме того, в бизнес-профиле можно подключить до двух кнопок действия, чтобы потенциальные покупатели могли легко связаться с продавцом или перейти на сайт. Предприниматели также смогут анализировать активность аудитории с помощью статистики, доступной во всех личных профилях.