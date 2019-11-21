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Губернатор Тюменской области призвал аграриев продвигать свою продукцию в Азии

21 ноября 2019, 11:25
Фото: pixabay.com
Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал региональных аграриев продвигать свою продукцию на рынок Юго-Восточной Азии.

С таким заявлением он выступил сегодня, 21 ноября, на ежегодном послании «О положении дел в области». Моор отметил, что региональный не сырьевой и не энергетический экспорт перевалил за 1 млдр долларов. Областной продукцией пользуются в 90 странах мира.

«Мы можем больше. Я ожидаю серьёзного экспортного роста от наших аграриев. При этом наш АПК должен следовать общемировым трендам. Например, на употребление органической продукции. Необходимо агрессивней проникать на рынок Юго-Восточной Азии», - призвал глава Тюменской области.

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По уверениям Моора, спрос на продовольствие из Тюменской области огромный. В качестве примера он привёл масло из заводуковского завода.

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