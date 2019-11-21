Губернатор Тюменской области призвал аграриев продвигать свою продукцию в Азии

С таким заявлением он выступил сегодня, 21 ноября, на ежегодном послании «О положении дел в области». Моор отметил, что региональный не сырьевой и не энергетический экспорт перевалил за 1 млдр долларов. Областной продукцией пользуются в 90 странах мира.