Губернатор Тюменской области призвал аграриев продвигать свою продукцию в Азии

С таким заявлением он выступил сегодня, 21 ноября, на ежегодном послании «О положении дел в области». Моор отметил, что региональный не сырьевой и не энергетический экспорт перевалил за 1 млдр долларов. Областной продукцией пользуются в 90 странах мира.
«Мы можем больше. Я ожидаю серьёзного экспортного роста от наших аграриев. При этом наш АПК должен следовать общемировым трендам. Например, на употребление органической продукции. Необходимо агрессивней проникать на рынок Юго-Восточной Азии», - призвал глава Тюменской области.
По уверениям Моора, спрос на продовольствие из Тюменской области огромный. В качестве примера он привёл масло из заводуковского завода.