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Губернатор Моор расширил полномочия своего нового заместителя

18 ноября 2019, 09:02
Фото: Правительство Тюменской области
Назначен новый заместитель губернатора Тюменской области.
Директор департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев назначен заместителем губернатора Тюменской области.

Соответствующее распоряжение об этом подписал глава региона Александр Моор сегодня, 18 ноября. Андрей Пантелеев будет координировать деятельность департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, а также регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Ранее инвестполитику курировал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Андрей Пантелеев родился 6 января 1977 в Тюмени. На сегодняшний день Андрей Вадимович самый молодой заместитель губернатора региона. В 2000 году он окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. На работу в Правительство Тюменской области пришел в 2010 году на должность начальника управления лицензирования и регулирования потребительского рынка региона.

- С большой энергией Андрей Вадимович занимался развитием туризма, благодаря чему Тюменская область сделала многие прорывные вещи, теперь ему предстоит также активно заниматься инвестиционной политикой. При этом важно помнить, что инвестиционная сфера, не отдельное направление, это сквозная тема для всех отраслей, – отметил губернатор области.

Исполнять обязанности директора департамента потребительского рынка и туризма пока будет Александр Сидоров.

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