Губернатор Моор расширил полномочия своего нового заместителя

Андрей Пантелеев родился 6 января 1977 в Тюмени. На сегодняшний день Андрей Вадимович самый молодой заместитель губернатора региона. В 2000 году он окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. На работу в Правительство Тюменской области пришел в 2010 году на должность начальника управления лицензирования и регулирования потребительского рынка региона.