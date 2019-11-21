Губернатор Тюменской области предложил платить за первенца по 150 тыс. рублей

Инициатива была озвучена 21 ноября на ежегодном послании. Право на выплату будут иметь мамы, проживающие в регионе не менее пяти лет. Более того, маткапитал на третьего и последующего ребёнка увеличится с 40 до 100 тыс. рублей.
В настоящее время некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, если средний доход семьи не превышает 5 тыс. рублей. Александр Моор предложил увеличить этот порог до 11 447.
Стоит отметить, что за рождение второго ребенка федеральный бюджет выделяет 400 тыс. рублей.