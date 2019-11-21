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Губернатор Тюменской области предложил платить за первенца по 150 тыс. рублей

21 ноября 2019, 19:00
Фото: pixabay.com
Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил выделять женщинам, родившим первого ребёнка, 150 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

Инициатива была озвучена 21 ноября на ежегодном послании. Право на выплату будут иметь мамы, проживающие в регионе не менее пяти лет. Более того, маткапитал на третьего и последующего ребёнка увеличится с 40 до 100 тыс. рублей.

В настоящее время некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, если средний доход семьи не превышает 5 тыс. рублей. Александр Моор предложил увеличить этот порог до 11 447.

Стоит отметить, что за рождение второго ребенка федеральный бюджет выделяет 400 тыс. рублей.

#Новости#Материнский капитал#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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