Для пенсионеров Тюменской области должны быть единые льготы на общественный транспорт

Губернатор перед депутатами областной думы поставил на 2020 год высокие цели и задачи. Все они направлены на улучшение благосостояния народа и комфортного проживания как в городских условиях, так и в сельских. Помимо строительства дорог, школ, детских садов должны быть разработаны специальные льготы для населения, которые в них нуждаются. Александр Моор отметил, что не во всех муниципалитетах региона у пенсионеров есть льготы на проезд в общественном транспорте и область должна «взять этот инструмент социальной поддержки на себя».
Очень правильно было сказано, что все пенсионеры, которые живут на территории Тюменской области, должны пользоваться одинаковыми льготами. Эту задачу мы постараемся воплотить в максимально короткий срок, чтобы эта услуга уже со следующего года была предоставлена всем пенсионерам на юге Тюменской областиотметил заместитель губернатора Тюменской области, начальник главного управления строительства Сергей Шустов.