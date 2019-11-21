Для пенсионеров Тюменской области должны быть единые льготы на общественный транспорт

Губернатор перед депутатами областной думы поставил на 2020 год высокие цели и задачи. Все они направлены на улучшение благосостояния народа и комфортного проживания как в городских условиях, так и в сельских. Помимо строительства дорог, школ, детских садов должны быть разработаны специальные льготы для населения, которые в них нуждаются. Александр Моор отметил, что не во всех муниципалитетах региона у пенсионеров есть льготы на проезд в общественном транспорте и область должна «взять этот инструмент социальной поддержки на себя».