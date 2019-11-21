Бюджет Тюменской области на 2020 год принят во втором и третьем чтении

Доходы увеличены за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. За три года областная казна получит в общей сложности 2 млрд рублей. В 2020 - 627,6 млн рублей; в 2021 году - 637,6 млн рублей; в 2022 году - 1,4 млрд рублей.
Расходы увеличатся в общей сумме на 7 млрд.
Таким образом, в следующем году доходы области составят 162,6 млрд рублей, а расходы 221,6 млрд рублей; в 2021 году - 171,9 млрд рублей, а расходы 197,7 млрд рублей ; в 2022 году - 180,3 млрд рублей.
"Говорят, как лодку назовёшь, так она и поплывёт. Так же и бюджет. Какой бюджет примешь, так и будешь жить в следующем году", - подытожил председатель тюменской облдумы Сергей Корепанов.