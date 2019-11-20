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Водителям двух большегрузов потребовалась помощь тюменских спасателей

20 ноября 2019, 06:57
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Водителям двух большегрузов потребовалась помощь спасателей
Спасатели оперативно помогли водителям отогреть два грузовых автомобиля. Спасенные автомобилисты смогли продолжить свой пусть.

Во вторник, из-за разыгравшихся морозов помощь спасателей потребовалась двум водителям. Спасатели оперативно помогли водителям отогреть два грузовых автомобиля, и автомобилисты продолжили свой пусть.

Спасателям из-за холодов неоднократно пришлось приходить на помощь автомобилистам. Первый вызов поступил на пульт диспетчера накануне в 14:44. На 26 км Федеральной трассы Тюмень-Омск помощь в отогреве двигателя потребовалась водителю из Кемеровской области.

Уже через семь минут мобильный пункт обогрева прибыл на место происшествия. При помощи тепловой пушки пожарным удалось отогреть двигатель, спасенный водитель продолжил свой путь. Второй вызов поступил после 18 часов вечера. На 2 км автодороги Голышманово—Аромашево водителю грузовика потребовалась помощь в отогреве двигателя.

Процесс отогрева авто
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Как сообщает МЧС России, пункты обогрева находятся в постоянной готовности. Для оказания помощи спасатели готовы выехать в любом направлении. Во время непогоды спасатели отогревают не рассчитавших количество бензина водителей и отгоняют их транспорт на ближайшие станции техобслуживания.

Спасатели просят водителей внимательно отнестись к зимним поездкам: необходимо убедиться в исправности транспортного средства, взять с собой теплые вещи, следить за уровнем заряда батареи мобильного телефона.

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