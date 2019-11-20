Водителям двух большегрузов потребовалась помощь тюменских спасателей

Как сообщает МЧС России, пункты обогрева находятся в постоянной готовности. Для оказания помощи спасатели готовы выехать в любом направлении. Во время непогоды спасатели отогревают не рассчитавших количество бензина водителей и отгоняют их транспорт на ближайшие станции техобслуживания.