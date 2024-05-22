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Грузовик

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На тюменской трассе «смерти» опрокинулась фура с молоком
Сегодня около полудня на 246-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск опрокинулся большегруз. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
22 мая, 14:50
В массовом ДТП на тюменской трассе пострадала мать с двухлетним ребенком
На 296 километре трассы Екатеринбург-Тюмень временно ограничили движение. Причиной этому стало массовое ДТП.
28 февраля, 13:58
2023
В Тюменской области женщина погибла в автоаварии
Столкновение произошло на трассе Тюмень–Омск. Водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, в результате чего погибла его пассажирка. Сам же водитель доставлен в больницу.
3 ноября 2023, 13:30
2022
Легковой автомобиль влетел под грузовик на Объездной дороге в Тюмени
22 ноября 2022, 13:07

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