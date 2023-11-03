В Тюменской области женщина погибла в автоаварии

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Авария произошла на 26-м километре трасы Тюмень–Омск. 49-летний водитель Chevrolet столкнулся с грузовиком Shacman, в результате чего легковушку отбросило на КАМАЗ. В результате столкновения погибла 54-летняя пассажирка легкового автомобиля, водитель получил травмы. Водители грузовых машин в аварии не пострадали
«От удара Chevrolet отбросило на КАМАЗ дорожной службы, занимающийся чисткой ограждения. Предварительно, 49-летний водитель Chevrolet осуществлял маневр перестроения. 54-летняя пассажирка погибла, водитель доставлен в больницу», — сообщает служба ГИБДД.
На данный момент движение частично ограничено — ехать можно только по одной полосе трассы.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец, по вине которого произошло смертельное ДТП, приговорен к 5 годам в исправительной колонии. Молодой человек на большой скорости пытался перестроиться в другой ряд, но машину занесло и она влетела в опору освещения. В автомобиле находились три пассажира, один из них скончался на месте.