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В Тюменской области женщина погибла в автоаварии

В Тюменской области женщина погибла в автоаварии

3 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Столкновение произошло на трассе Тюмень–Омск. Водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, в результате чего погибла его пассажирка. Сам же водитель доставлен в больницу.

Авария произошла на 26-м километре трасы Тюмень–Омск. 49-летний водитель Chevrolet столкнулся с грузовиком Shacman, в результате чего легковушку отбросило на КАМАЗ. В результате столкновения погибла 54-летняя пассажирка легкового автомобиля, водитель получил травмы. Водители грузовых машин в аварии не пострадали

«От удара Chevrolet отбросило на КАМАЗ дорожной службы, занимающийся чисткой ограждения. Предварительно, 49-летний водитель Chevrolet осуществлял маневр перестроения. 54-летняя пассажирка погибла, водитель доставлен в больницу», — сообщает служба ГИБДД.

На данный момент движение частично ограничено — ехать можно только по одной полосе трассы.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец, по вине которого произошло смертельное ДТП, приговорен к 5 годам в исправительной колонии. Молодой человек на большой скорости пытался перестроиться в другой ряд, но машину занесло и она влетела в опору освещения. В автомобиле находились три пассажира, один из них скончался на месте.

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#Общество#Тюмень#Больница#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Авария#Аварии#Безопасность на дорогах#Грузовик#Дмитрий Балобанов
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