В Тюменской области женщина погибла в автоаварии

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец, по вине которого произошло смертельное ДТП, приговорен к 5 годам в исправительной колонии. Молодой человек на большой скорости пытался перестроиться в другой ряд, но машину занесло и она влетела в опору освещения. В автомобиле находились три пассажира, один из них скончался на месте.