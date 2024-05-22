На тюменской трассе «смерти» опрокинулась фура с молоком

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По предварительным данным, у фуры во время движения оторвалось правое заднее колесо.
В социальных сетях очевидцы аварии сообщают, что грузовик вез молочные продукты. В «ЧС Тюмень» свидетель происшествия пишет ту же версию произошедшего, что и Госавтоиспекция — оторванное заднее колесо.
40-летний водитель получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что трасса Тюмень-ХМАО тревожит инспекторов ГИБДД.