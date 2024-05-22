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На тюменской трассе «смерти» опрокинулась фура с молоком

На тюменской трассе «смерти» опрокинулась фура с молоком

22 мая 2024, 14:50
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Сегодня около полудня на 246-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск опрокинулся большегруз. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, у фуры во время движения оторвалось правое заднее колесо.

В социальных сетях очевидцы аварии сообщают, что грузовик вез молочные продукты. В «ЧС Тюмень» свидетель происшествия пишет ту же версию произошедшего, что и Госавтоиспекция — оторванное заднее колесо.

40-летний водитель получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что трасса Тюмень-ХМАО тревожит инспекторов ГИБДД.

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#Нигина Азамова#Происшествия#ДТП#Трасса#Федеральная трасса#Продукты#Грузовики#Грузовик
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