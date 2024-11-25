Рекордное количество ДТП произошло в Тюменской области за минувшие выходные

Posted 25 ноября, 06:09
Published 25 ноября, 06:09
Modified 25 ноября, 06:11
Updated 25 ноября, 06:11
Грузовик Volvo сбил пешехода на 7-м км трассы Тюмень-Боровский-Богандинский. Водитель большегруза не успел вовремя среагировать на тюменца в темное время суток.
«Предварительно, мужчина переходил проезжую часть дорогим вне пешеходного перехода. Он получил тяжелые травмы, вскоре скончался. Личность погибшего человека устанавливается, возможно он был вахтовым рабочим, с собой у него была большая сумка», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Еще одна страшная авария произошла в самом центре Тюмени на ул. М. Горького, 59 и тоже ночью. Мужчина 29-ти лет, будучи за рулем BMW, нарушил правила перестроения. По информации Госавтоинспекции, у него не было водительского удостоверения. В результате произошло столкновение BMW и встречной Hyundai.
«Одна машина перевернулась, и отвалилось колесо … Вторая машина врезалась в магазин, снесла крыльцо», — рассказали очевидцы происшествия в паблике «ЧС Тюмень».
В Госавтоинспекции Тюменской области добавили, что ранены 3 человека: оба водителя и 36-летняя пассажирка BMW.
В одной из аварий, которая произошла вечером 23 ноября на пересечении ул. Мельникайте и Менделеева в Тюмени, пострадали женщина и 9-летний ребенок. По информации паблика «Подслушано в Тюмени» в соцсетях, водитель автомобиля Ford при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mazda. В результате ДТП водитель Mazda и ее ребенок получили травмы.
Ранее мы сообщили о еще одном ДТП, которое произошло в субботу, 23 ноября: на трассе под Тюменью перевернулся полицейский автомобиль.