Рекордное количество ДТП произошло в Тюменской области за минувшие выходные

Еще одна страшная авария произошла в самом центре Тюмени на ул. М. Горького, 59 и тоже ночью. Мужчина 29-ти лет, будучи за рулем BMW, нарушил правила перестроения. По информации Госавтоинспекции, у него не было водительского удостоверения. В результате произошло столкновение BMW и встречной Hyundai.