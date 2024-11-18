Под Иркутском в страшной аварии погиб перегонщик автомобилей из Тюмени

В telegram-канале региональной ГАИ позже опубликовали подробности ДТП, сообщила редакция «Наша Шаля». Сотрудники установили, что мужчина, управляя легковым автомобилем Honda Fit, собирался обогнать попутное авто по встречной полосе. Однако он не рассчитал маневр и столкнулся с КамАЗом. В результате аварии мужчина погиб до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.