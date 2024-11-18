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Posted 18 ноября, 04:30

Published 18 ноября, 04:30

Modified 18 ноября, 04:32

Updated 18 ноября, 04:32

Под Иркутском в страшной аварии погиб перегонщик автомобилей из Тюмени

Под Иркутском в страшной аварии погиб перегонщик автомобилей из Тюмени

18 ноября 2024, 04:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
В одном из чатов жителей Свердловской области сообщили об аварии, произошедшей под Иркутском. В голосовом сообщении просили разыскать родственников водителя.

В telegram-канале региональной ГАИ позже опубликовали подробности ДТП, сообщила редакция «Наша Шаля». Сотрудники установили, что мужчина, управляя легковым автомобилем Honda Fit, собирался обогнать попутное авто по встречной полосе. Однако он не рассчитал маневр и столкнулся с КамАЗом. В результате аварии мужчина погиб до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.

Информация быстро разлетелась по соцсетям, и родные водителя подтвердили его гибель. Оказалось, что 41-летний мужчина был уроженцем поселка Шамары Свердловской области, но проживал в Тюмени. Он занимался перегоном автомобилей и ремонтом квартир.

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Вчера на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский произошло сразу 2 аварии, в которых пострадали 6 тюменцев.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#Авария#Свердловская область#Грузовик#Иркутск#Погибший#Перегонщик
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