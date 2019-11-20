ВКонтакте откроет представительство в Казахстане

«ВКонтакте — один из самых популярных ресурсов в Казахстане: не только среди соцсетей, но и других сайтов. VK активно используют больше 7,6 миллиона местных жителей. Поэтому для расширения программы региональных представителей мы выбрали именно эту страну. Уверены, что авторы, медиа, организаторы и бизнесы предложат много идей, как VK может помочь с развитием их проектов онлайн и офлайн».