Военные следователи возбудили дело о внеуставных отношениях в воинской части Шамсутдинова. Отец парня утверждает, что его сына считают потерпевшим по этому делу.
Информация о возбуждении дела появилась в телеграм-канале Baza.
Отец срочника Салим Шамсутдинов, рассказал изданию, что о возбуждении дела по дедовщине ему сообщили ещё 3 или 4 ноября, когда он приехал к сыну через несколько дней после трагедии в воинской части.
По словам источников Базы, речь может идти о ином уголовном деле, также неуставных отношений в в/ч № 54160. Как сообщается, во время проверки комиссии из Москвы военные следователи узнали о некоем случае, произошедшем 15 сентября 2019 года.
Фигурантом дела является военнослужащий по фамилии Мухадов, однако не известно принимал ли он участия в издевательствах, на которые жаловался Рамиль Шамсутдинов.