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Следователи возбудили дело о внеуставных отношениях в воинской части Шамсутдинова

20 ноября 2019, 13:25
Фото: Читатель "Наш город"
Следователи возбудили дело о внеуставных отношениях в Забайкальской вч
Военные следователи возбудили дело о внеуставных отношениях в воинской части Шамсутдинова. Отец парня утверждает, что его сына считают потерпевшим по этому делу.
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Тюмень

Военные следователи возбудили дело о внеуставных отношениях в воинской части Шамсутдинова. Отец парня утверждает, что его сына считают потерпевшим по этому делу.

Информация о возбуждении дела появилась в телеграм-канале Baza.

Отец срочника Салим Шамсутдинов, рассказал изданию, что о возбуждении дела по дедовщине ему сообщили ещё 3 или 4 ноября, когда он приехал к сыну через несколько дней после трагедии в воинской части.

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По словам источников Базы, речь может идти о ином уголовном деле, также неуставных отношений в в/ч № 54160. Как сообщается, во время проверки комиссии из Москвы военные следователи узнали о некоем случае, произошедшем 15 сентября 2019 года.

Фигурантом дела является военнослужащий по фамилии Мухадов, однако не известно принимал ли он участия в издевательствах, на которые жаловался Рамиль Шамсутдинов.

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