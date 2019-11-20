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Найдено тело пропавшего в 2018 году тюменца

20 ноября 2019, 15:00
Фото: Ирина Бурмакина
Под Тюменью обнаружено тело 31-летнего Сергея Бурмакина. Он пропал в мае 2018 года.
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Тюмень

Сообщается, что тюменца обнаружили в лесополосе между деревней Падерина и поселком Тараскуль 29 сентября. Его тело увидел случайный прохожий. Следователи назначили несколько экспертиз по факту обнаружения пропавшего.

В день исчезновения Сергей Бурмакин ночевал в Падерина. У него сломался автомобиль и он поехал на велосипеде. Рядом с телом вещей Сергея не нашли. Полицейские продолжают расследовать данный инцидент.

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Семья тюменца поблагодарила полицейских и волонтеров ПСО «Белая Сова» за участие в поисках.

#Новости#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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