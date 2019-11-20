Найдено тело пропавшего в 2018 году тюменца

Сообщается, что тюменца обнаружили в лесополосе между деревней Падерина и поселком Тараскуль 29 сентября. Его тело увидел случайный прохожий. Следователи назначили несколько экспертиз по факту обнаружения пропавшего.
В день исчезновения Сергей Бурмакин ночевал в Падерина. У него сломался автомобиль и он поехал на велосипеде. Рядом с телом вещей Сергея не нашли. Полицейские продолжают расследовать данный инцидент.
Семья тюменца поблагодарила полицейских и волонтеров ПСО «Белая Сова» за участие в поисках.