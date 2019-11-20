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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП пострадали пять человек

20 ноября 2019, 10:27
Фото: ГИБДД Тюменской области
Пять человек пострадали в аварии в Уватском районе. По данным ДПС, 20 ноября автомобиль KIA Rio столкнулся с «ГАЗелью».

Сообщается, что легковой автомобиль двигался со стороны Тюмени. В какой-то момент KIA выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус. В аварии пострадали пять человек.

Фото: ГИБДД Тюменской области

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает ГИБДД Тюменской области.

На шестом километре Велижанского тракта 19 ноября перевернулась иномарка. Очевидцы отмечают, что в машине Opel находились два человека. Пострадавших доставили в тюменский ОКБ №2. По словам врачей, мужчина находится в тяжелом состоянии.

#Новости#ДТП#Тюменская область#Федеральная трасса#Александр Мязин#Происшествия
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