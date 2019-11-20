На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП пострадали пять человек

Сообщается, что легковой автомобиль двигался со стороны Тюмени. В какой-то момент KIA выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус. В аварии пострадали пять человек.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает ГИБДД Тюменской области.
На шестом километре Велижанского тракта 19 ноября перевернулась иномарка. Очевидцы отмечают, что в машине Opel находились два человека. Пострадавших доставили в тюменский ОКБ №2. По словам врачей, мужчина находится в тяжелом состоянии.