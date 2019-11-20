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Газовая плита стала причиной крупного пожара в Заводоуковске

20 ноября 2019, 04:49
Фото: МЧС по Тюменской области
Газовая плита стала причиной крупного пожара в Заводоуковске
В Заводоуковске загорелся частный дом по улице Октябрьская, 31.
Сюжет
Тюмень

В МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:03, первые расчеты пожарных прибыли на место всего через две минуты. Горел жилой дом в частном секторе размерами 12 на 8 метров.

На место выезжали четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава спасателей. Несмотря на усилия пожарных, огонь полностью уничтожил крышу жилого дома и частично повредил само строение и имущество в нем.

В качестве предварительной причины возникновения возгорания называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой бытовой плиты. Погибших и пострадавших нет.

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