Газовая плита стала причиной крупного пожара в Заводоуковске

В МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:03, первые расчеты пожарных прибыли на место всего через две минуты. Горел жилой дом в частном секторе размерами 12 на 8 метров.
На место выезжали четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава спасателей. Несмотря на усилия пожарных, огонь полностью уничтожил крышу жилого дома и частично повредил само строение и имущество в нем.
В качестве предварительной причины возникновения возгорания называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой бытовой плиты. Погибших и пострадавших нет.