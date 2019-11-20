Башар Асад собирается требовать компенсации от США за украденную нефть

Напомним, в ноябре войска США пересекли сирийско-иракскую границу и оккупировали территорию, на которой расположены богатые нефтяные прииски. Президент Сирийской республики собирается подать жалобу в Организацию Объединенных Наций, но в успех подобного обращения не верит. Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы», — считает Асад.