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Башар Асад собирается требовать компенсации от США за украденную нефть

20 ноября 2019, 11:11
Фото: pixabay.com
Сирия намеревается поднять вопрос о хищении Америкой сирийской нефти в ООН. Асад будет требовать от США компенсации за украденное, правда на успех особой надежны нет.

Напомним, в ноябре войска США пересекли сирийско-иракскую границу и оккупировали территорию, на которой расположены богатые нефтяные прииски. Президент Сирийской республики собирается подать жалобу в Организацию Объединенных Наций, но в успех подобного обращения не верит. Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы», — считает Асад.

Россия поддерживает Сирию в этом вопроса, сообщает oilcapital.ru. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский потребовал от США вернуть Сирии ее месторождения.

#Новости#Ольга Земскова#В мире
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