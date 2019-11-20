Авиакомпанию ЮТэйр отштрафовали за нарушение правил перевозки детей

Сургутская транспортная прокуратура по обращению одного из потребителей в прошлом году провела проверку. По маршруту «Красноярск – Москва – Минводы» и обратно авиакомпания «ЮТэйр» перевозила организованную группу детей. Несмотря на то, что дети находились в полёте более 3 часов, на борту самолёта им не предоставили питание. Как отмечают в Роспотребнадзоре, дети направлялись в Минеральные Воды на санаторно-курортное лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта.