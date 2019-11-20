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Авиакомпанию ЮТэйр отштрафовали за нарушение правил перевозки детей

20 ноября 2019, 11:00
Фото: Наш город / 1Mi
Авиакомпанию ЮТэйр отштрафовали за нарушение правил перевозки детей
Закончились судебные разбирательства между авикомпанией «ЮТэйр» и Роспотребнадзором. Суд вынес решение в пользу надзорного ведомства.
Сюжет
Дети

Судебные разбирательства между авикомпанией «ЮТэйр» и Роспотребнадзором закончились решением в пользу надзорного ведомства. Об этом сегодня сообщили в муксун.fm.

В «ЮТэйр» выявили нарушения в инструктажах по правилам полетов
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Сургутская транспортная прокуратура по обращению одного из потребителей в прошлом году провела проверку. По маршруту «Красноярск – Москва – Минводы» и обратно авиакомпания «ЮТэйр» перевозила организованную группу детей. Несмотря на то, что дети находились в полёте более 3 часов, на борту самолёта им не предоставили питание. Как отмечают в Роспотребнадзоре, дети направлялись в Минеральные Воды на санаторно-курортное лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Компания «ЮТэйр» была оштрафована по итогам трех судебных заседаний. Дважды было отказано в апелляции.

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