В «ЮТэйр» выявили нарушения в инструктажах по правилам полетов

Например, при выполнении рейса UTA-454 24 апреля по маршруту Тюмень — Москва командир самолета Машовец П.А. при выполнении взлета и набора высоты не проконтролировал, чтобы на PED EFB второго пилота была выбрана схема SID. Кроме этого он «на предпосадочном брифинге PF не проинструктировал проверяющего (обзёрвера) по порядку использования приставного сиденья, использованию ремней безопасности, покиданию кабины в штатной и аварийной ситуации».