В «ЮТэйр» выявили нарушения в инструктажах по правилам полетов

Ространснадзор провел в апреле 2019 года проверку по устранению ранее выданных предписаний авиакомпании «ЮТэйр». Основное нарушение которое было выявлено — не обеспечивается своевременное изучение внесенных изменений в руководство по производству полетов авиационным персоналом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Например, при выполнении рейса UTA-454 24 апреля по маршруту Тюмень — Москва командир самолета Машовец П.А. при выполнении взлета и набора высоты не проконтролировал, чтобы на PED EFB второго пилота была выбрана схема SID. Кроме этого он «на предпосадочном брифинге PF не проинструктировал проверяющего (обзёрвера) по порядку использования приставного сиденья, использованию ремней безопасности, покиданию кабины в штатной и аварийной ситуации».
Третье нарушение выявили на рейсе UTA-509 25 апреля следовавшего по маршруту Рощино — Минеральные Воды. Командир судна Красильников М.В. в наборе высоты после передачи управления, приступал к выполнению обязанностей второго пилота не подтвердив действие стандартной командой «CHECK».