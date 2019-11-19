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Врачи рекомендуют метеозависимым тюменцам следить за давлением

19 ноября 2019, 12:16
Фото: pixabay.com
Метеозависимым тюменцам следует проявить осторожность до 21 ноября. При резком снижении температуры воздуха у них может ухудшиться самочувствие.
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Тюмень

Заведующая отделением кардиологии ОКБ №1 Валентина Балина пояснила, что чаще всего от изменений в погоде страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В подобные дни следует отказаться от загородных поездок и следить за давлением.

Пациенты с заболеваниями суставов могут чувствовать усиление боли в позвоночнике. Врачи рекомендуют сделать зарядку и немного прогуляться на свежем воздухе.

Тюменские синоптики прогнозируют потепление 21 ноября с 14:00. Температура воздуха поднимется до – 12 градусов, атмосферное давление снизится до 767 миллиметров ртутного столба.

#Новости#Врачи#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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