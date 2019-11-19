Врачи рекомендуют метеозависимым тюменцам следить за давлением

Заведующая отделением кардиологии ОКБ №1 Валентина Балина пояснила, что чаще всего от изменений в погоде страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В подобные дни следует отказаться от загородных поездок и следить за давлением.
Пациенты с заболеваниями суставов могут чувствовать усиление боли в позвоночнике. Врачи рекомендуют сделать зарядку и немного прогуляться на свежем воздухе.
Тюменские синоптики прогнозируют потепление 21 ноября с 14:00. Температура воздуха поднимется до – 12 градусов, атмосферное давление снизится до 767 миллиметров ртутного столба.