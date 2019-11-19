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В Тюмени завесили баннером модный стрит-арт

19 ноября 2019, 15:59
Фото: Антон Закроев
Владелец автосервиса завесил тюменский стрит-арт рекламным баннером.
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Тюмень

По словам создателя картины, изначально у него была договоренность с арендодателем гаражей, но потом он передумал. На данный момент модный рисунок накрыт рекламным плакатом.

Центр Тюмени украсил новый стрит-арт
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По данным 72.ру, за последнее время в Тюмени появилось множество подобных арт-объектов. Один из самых полюбившихся — портрет Кирилла Толмацкого (Децла). Горожане отмечают, что подобные рисунки украшают внешний облик города и создают свою атмосферу. В середине октября в Тюмени на улице Северной появился стрит-арт высотой 12 метров. На одной из частей рисунка изображена классическая скульптура «Ангел Воскресения».

#Новости#Арт-искусство#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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