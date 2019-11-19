В Тюмени завесили баннером модный стрит-арт

По данным 72.ру, за последнее время в Тюмени появилось множество подобных арт-объектов. Один из самых полюбившихся — портрет Кирилла Толмацкого (Децла). Горожане отмечают, что подобные рисунки украшают внешний облик города и создают свою атмосферу. В середине октября в Тюмени на улице Северной появился стрит-арт высотой 12 метров. На одной из частей рисунка изображена классическая скульптура «Ангел Воскресения».