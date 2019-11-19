В Тюмени разыскивают 15-летнюю девушку

Родственники девушки сообщают, что подобное происходило с ней и раньше. Её рост 163 см, среднего телосложения, светлые волосы до плеч. Была одета в черную шапку, пуховик, белые кроссовки. При себе имела рюкзак белого цвета. Предполагается, что девушка уехала в Тюмень.