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В Тюмени разыскивают 15-летнюю девушку

19 ноября 2019, 10:34
Фото: Инцидент Тюмень
В Тюмени разыскивают 15-летнюю Торопову Ирину Олеговну. Она вышла из дома в Тобольске 14 ноября и не вернулась.

Родственники девушки сообщают, что подобное происходило с ней и раньше. Её рост 163 см, среднего телосложения, светлые волосы до плеч. Была одета в черную шапку, пуховик, белые кроссовки. При себе имела рюкзак белого цвета. Предполагается, что девушка уехала в Тюмень.

Если вам что-либо известно о её местоположении позвоните по телефону: 8(3456) 25-23-70 (полиция).

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СКР Тюменской области сообщает, что две ранее сбежавшие из дома социальной реабилитации 15-летние девушки, найдены. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Розыск#Тобольск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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