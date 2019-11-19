В Тюмени прошёл V форум замещающих семей

На консультативных площадках участники обсудили с психологами, инспекторами по охране детства, социальными педагогами кризисы возрастного развития, адаптацию и социализацию ребенка в приемной семье, оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Родители подростков проконсультировались со специалистами по вопросам правовой грамотности несовершеннолетних, обсудили подростковые девиации, финансовую грамотность детей и подростков, информационную безопасность несовершеннолетних в сети Интернет.