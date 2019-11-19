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В Тюмени прошёл V форум замещающих семей

19 ноября 2019, 05:55
Фото: Правительство Тюменской области
16 ноября в Тюмени прошел юбилейный V Региональный форум замещающих семей. Участие в нем приняли более 200 замещающих родителей из 26 муниципальных образований Тюменской области.

Основная цель форума - обсуждение актуальных вопросов и проблем замещающих семей с региональными экспертами.

Замещающие родители получили возможность проконсультироваться с ведущими специалистами в области педагогики, психологии, медицины, социальной поддержки. Значительное внимание замещающих родителей привлекла диалоговая площадка по поддержке родителей детей-инвалидов.

На консультативных площадках участники обсудили с психологами, инспекторами по охране детства, социальными педагогами кризисы возрастного развития, адаптацию и социализацию ребенка в приемной семье, оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Родители подростков проконсультировались со специалистами по вопросам правовой грамотности несовершеннолетних, обсудили подростковые девиации, финансовую грамотность детей и подростков, информационную безопасность несовершеннолетних в сети Интернет.

На торжественной церемонии благодарственными письмами были отмечены активные замещающие семьи, члены Ассоциации замещающих семей Тюменской области, а также специалисты социальных служб, осуществляющие свою трудовую деятельность в вопросах развития семейных технологий и форм устройства детей в семью.

Форум проводится в рамках реализации национального проекта «Демография». Организатор форума - региональный центр «Семья», занимающийся обучением кандидатов в замещающие родители и сопровождением замещающих семей Тюменской области. Мероприятие проводится по инициативе департамента социального развития Тюменской области.

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