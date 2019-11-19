В Тюмень доставят детей женщин, осужденных за причастность к террористам

Накануне в Москве приземлился спецсамолет МЧС с 32 российскими детьми на борту, матери которых были осуждены в Ираке за причастность к террористам. Их дети после этого оказались в местных приютах и тюрьмах вместе со своими матерями.
Сколько именно юных тюменцев доставят в областную столицу и когда это произойдет, пока не уточняется. Помимо Тюменской области детей также привезут на роду в Ярославль, Пензу, Екатеринбург, Челябинск и другие города.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова пояснили, что во всех регионах, куда вернут детей, ведется работа, идет сбор всех необходимых документов. После возвращения в родные города детей устроят в садики и школы.