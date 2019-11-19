В магазинах Тюмени продают алкоголь подросткам

За период 2018-2019 гг. в Тюмени было установлено 78 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Виновных лиц обязали выплатить административный штраф на сумму 1 645 300 рублей.
Статья 14.16 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере 30-50 тыс. рублей, на должностных лиц – 100-200 тыс. рублей, на юридических лиц – 300-500 тыс. рублей.
Тюменские правоохранители напоминают, продавая алкоголь, сотрудник магазина, согласно закону, имеет право попросить покупателя показать паспорт. Если покупатель не предъявил документ, продавец может отказать покупателю в продаже алкогольной продукции.