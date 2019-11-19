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В магазинах Тюмени продают алкоголь подросткам

19 ноября 2019, 07:36
Фото: Наш город / 1Mi
В магазинах Тюмени продают алкоголь подросткам
В Тюмени было установлено 78 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
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Дети

За период 2018-2019 гг. в Тюмени было установлено 78 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Виновных лиц обязали выплатить административный штраф на сумму 1 645 300 рублей.

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Статья 14.16 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере 30-50 тыс. рублей, на должностных лиц – 100-200 тыс. рублей, на юридических лиц – 300-500 тыс. рублей.

Тюменские правоохранители напоминают, продавая алкоголь, сотрудник магазина, согласно закону, имеет право попросить покупателя показать паспорт. Если покупатель не предъявил документ, продавец может отказать покупателю в продаже алкогольной продукции.

#Новости#Тюменская область#Подростки#Дети#Алкоголь#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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