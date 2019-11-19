Тюменский Родком не верит, что Егор Крид заменит мат в песнях его аналогами

«Стопроцентной уверенности нет в том, что Егор Крид не будет ругаться матом на концерте. Есть очень маленькая надежда, что какая-то коррекция исполняемого материала все-таки будет, поскольку мы делали запросы в прокуратуру. И она сделала определенные усилия, ее сотрудники связались с представителями Егора Крида и те в ответ написали, что он обязался заменять ненормативную лексику на какие-то аналогичные, но цензурные слова", - уточнил "Нашему городу" Андрей Генерозов.