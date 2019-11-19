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Тюменский Родком не верит, что Егор Крид заменит мат в песнях его аналогами

19 ноября 2019, 09:50
Фото: Страница Егора Крида Вконтакте
В Тюменском Родкоме выразили сомнение в то, что Егор Крид заменит бранные слова его аналогами. Сегодня, 19 ноября, в Тюмени должен состояться концерт популярного в подростковой среде исполнителя.
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Тюмень

Сам певец оставил в своем Инстаграме такой пост: «Приходите согреваться на мой концерт. Кстати, Роскомнадзор лишил этих «недо-экспертов» аккредитации вовремя. Надеюсь, завтра на горизонте не увижу активистов из Родкомитета Тюмени».

По словам члена правления Тюменского Родительского комитета Андрея Генерозова, они направили несколько писем в разные инстанции с просьбой отменить концерт Егора Крида. Ничего из этого не вышло, единственное чего удалось добиться блюстителям нравственности, это взять обещание поп-исполнителя заменить нецензурные слова в его песнях аналогами. Сдержит ли слово Егор Крид, посмотрим.

«Стопроцентной уверенности нет в том, что Егор Крид не будет ругаться матом на концерте. Есть очень маленькая надежда, что какая-то коррекция исполняемого материала все-таки будет, поскольку мы делали запросы в прокуратуру. И она сделала определенные усилия, ее сотрудники связались с представителями Егора Крида и те в ответ написали, что он обязался заменять ненормативную лексику на какие-то аналогичные, но цензурные слова", - уточнил "Нашему городу" Андрей Генерозов.

В Родительском комитете не представляют, как это можно сделать. Одно дело, когда маты время от времени звучат, но у Крида эти лексемы составляют изрядный процент творчества.

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