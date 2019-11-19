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Тюменке вместо телефона прислали мужские духи

19 ноября 2019, 14:20
Фото: 1Mi
Полицейские села Бердюжье Тюменской области получили заявление от женщины, которая пояснила, что неизвестные обманули её на 5 тыс. рублей.

Она хотела заказать через Интернет мобильный телефон. Потерпевшая оформила анкету и через несколько дней получила посылку на почте. После оплаты она вскрыла пакет и обнаружила мужские духи. Девушка написала заявление в полицию. В настоящий момент стражи правопорядка пытаются установить отправителя духов.

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Сотрудники МВД напоминают, что покупки у непроверенных продавцов могут привести к потере денежных средств. Проявляйте бдительность, а если вы все-таки вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в МВД.

#Новости#Мошенники#МВД#Александр Мязин#Общество
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