Тюменке вместо телефона прислали мужские духи

Она хотела заказать через Интернет мобильный телефон. Потерпевшая оформила анкету и через несколько дней получила посылку на почте. После оплаты она вскрыла пакет и обнаружила мужские духи. Девушка написала заявление в полицию. В настоящий момент стражи правопорядка пытаются установить отправителя духов.
Сотрудники МВД напоминают, что покупки у непроверенных продавцов могут привести к потере денежных средств. Проявляйте бдительность, а если вы все-таки вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в МВД.