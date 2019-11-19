Тюменке вместо телефона прислали мужские духи

Она хотела заказать через Интернет мобильный телефон. Потерпевшая оформила анкету и через несколько дней получила посылку на почте. После оплаты она вскрыла пакет и обнаружила мужские духи. Девушка написала заявление в полицию. В настоящий момент стражи правопорядка пытаются установить отправителя духов.