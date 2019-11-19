Тюменка получила пять лет колонии из-за 600 граммов гашиша

Данное решение вынес Центральный районный суд города. Отмечается, что 47-летняя женщина признана виновной в ч. 4 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. О продаже наркотиков в доме сообщили местные жители в августе 2019 года. Прибывшие сотрудники МВД задержали женщину, у неё при себе имелись 40 граммов запрещенных веществ. В ходе обыска в квартире силовики изъяли из холодильника сотни граммов гашиша.