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Тюменка получила пять лет колонии из-за 600 граммов гашиша

19 ноября 2019, 12:48
Фото: 1Mi
Тюменку приговорили к пяти годам лишения свободы за приготовление к сбыту 600 граммов гашиша.
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Тюмень

Данное решение вынес Центральный районный суд города. Отмечается, что 47-летняя женщина признана виновной в ч. 4 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. О продаже наркотиков в доме сообщили местные жители в августе 2019 года. Прибывшие сотрудники МВД задержали женщину, у неё при себе имелись 40 граммов запрещенных веществ. В ходе обыска в квартире силовики изъяли из холодильника сотни граммов гашиша.

Женщина проведет в местах лишения свободы 5 лет и 6 месяцев, сообщает прокуратура региона.

Двух молодых тюменцев приговорили к 7 и 9 годам колонии за покушение на сбыт 90 граммов гашиша. Их задержал наряд ДПС в январе 2019 года.

#Новости#Наркотики#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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