На трассе Тюмень-Омск спасли замерзавших мать и сына

Выяснилось, что у машины во время движения сломалась топливная система. 35-летний водитель вместе с матерью направлялся в Омск из посёлка Колосовка. После поломки омичи припарковали своё авто на обочине трассы. Госавтоинспекторы посадили, успевших замёрзнуть омичей к себе в машину, вызвали буксировщик, чтобы отвезти из автомобиль на ремонт.