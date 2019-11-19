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На трассе Тюмень-Омск спасли замерзавших мать и сына

19 ноября 2019, 11:33
Фото: Наш город / 1Mi
На трассе Тюмень-Омск спасли замерзавших мать и сына
На 561 километре автотрассы Тюмень-Омск сотрудниками ДПС был обнаружен автомобиль марки Газель с замёрзшими стёклами.
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Тюмень

Сегодня утром 19 ноября в 08:45 на 561 километре автотрассы Тюмень-Омск сотрудниками ДПС был обнаружен автомобиль марки Газель с замёрзшими стёклами. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по Омской области.

Выяснилось, что у машины во время движения сломалась топливная система. 35-летний водитель вместе с матерью направлялся в Омск из посёлка Колосовка. После поломки омичи припарковали своё авто на обочине трассы. Госавтоинспекторы посадили, успевших замёрзнуть омичей к себе в машину, вызвали буксировщик, чтобы отвезти из автомобиль на ремонт.

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