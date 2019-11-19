Лауреатом премии «Студент года-2019» стало экологическое объединение ТИУ

Российская национальная премия «Студент года – 2019» — совместный проект Российского Союза Молодежи и платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется при поддержке Минобрнауки России.
В финал конкурса вышли около 600 человек из 55 субъектов страны. Всего в рамках премии определили победителей в семи индивидуальных и семи коллективных номинациях.
Команду Тюменского индустриального университета представляли председатель «Green_TIU», студентка Строительного института Анастасия Лезнева и руководитель проектов, студентка Института сервиса и отраслевого управления Елена Морозова. На очном этапе Российской национальной премии «Студент года» участники команды из ТИУ провели презентацию и защиту проекта объединения, решили кейс на экологическую проблематику.
Объединение «Green_TIU» существует с сентября 2018 года, тогда студенты опорного вуза решили участвовать во всероссийском квесте «Разделяй с нами». После летней экологической волонтёрской программы, активисты решили организовать экологическое объединение.
Помимо «Green_TIU», призёрами премии стали и другие тюменские объединения и студенты: в номинации «Творческий клуб года» победи стал Студенческий клуб ТюмГМУ. Театральная студия «Лечу» (Тюмень) - также стала лауреатом конкурса. В номинации «Спортсмен года» второе место заняла Камилла Завгородняя из ТюмГУ.