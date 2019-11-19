Ещё один «муравейник» без инфраструктуры приближает Красногорск к экокатастрофе

Уже даже известен застройщик. Им должна стать крупнейшая на отечественном рынке строительная компания «Гранель». И в Красногорске она уже известна. «Гранель» хотела построить в городе жилой комплекс на 1,2 миллионов квадратных метров вместе с технопарком на 100 тысяч «квадратов». Но их идеи оказались далеко от реальности и уже в середине 2019 года компания объявила, что откладывает строительство, сославшись на неблагоприятную ситуацию на рынке.