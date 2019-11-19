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Ещё один «муравейник» без инфраструктуры приближает Красногорск к экокатастрофе

19 ноября 2019, 14:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Жители подмосковного Красногорска задыхаются от постоянных строек и вечных пробок. При этом власти города делают вид, будто не замечают проблем и никак не стремятся их разрешить. Вместо этого они запланировали строительство еще одного жилого комплекса.

Еще недавно в Красногорске можно было укрыться от постоянного шума Москвы. Город имел много озелененных участков. Однако рост спроса на недвижимость в городе спровоцировал большое количество строек. Теперь здесь куча однотипных ЖК без единого генплана, инфраструктуры, рабочих мест и парковок.

Как сообщает издание «Новые известия», компания «Экостандарт» проводила независимую экспертизу. Так, уже в 2006 году Красногорск вошел в список городов Подмосковья с самым грязным воздухом. Тем не менее, администрация города никак не отреагировала на подобную ситуацию. И наоборот, вместо комфортных условий для жизни, население получило однотипные дома и еще больше строек.

На сегодня в Красногорске проживает более 300 тысяч человек. И на каждую тысячу граждан приходится порядка 300 автомобилей. Людям, чтобы добраться утром до метро, приходится пройти целый квест: сначала проехать утром на автобусе, а потом, чтобы не простоять все утро в пробке, пройти порядка двух километров пешком.

Но, вопреки этому, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина делает вид, будто в городе прекрасная транспортная ситуация. Стоит отметить, что раньше она не имела дела с городским хозяйством, и, соответственно, решать проблемы из этой области не умеет.

Тем не менее, Хаймурзина планирует разрешить строительство еще одного ЖК в Красногорске. Это значит, что к транспортному коллапсу присоединятся еще пять тысяч новых жителей и их машины.

Уже даже известен застройщик. Им должна стать крупнейшая на отечественном рынке строительная компания «Гранель». И в Красногорске она уже известна. «Гранель» хотела построить в городе жилой комплекс на 1,2 миллионов квадратных метров вместе с технопарком на 100 тысяч «квадратов». Но их идеи оказались далеко от реальности и уже в середине 2019 года компания объявила, что откладывает строительство, сославшись на неблагоприятную ситуацию на рынке.

Жители Красногорска уверены, что новый ЖК станет таким же муравейником, как и остальные. Они не ставят под сомнения тот факт, что в него не будет развитой инфраструктуры, а жители новых домов так и будут задыхаться от выхлопных газов своих же машин.

Самое худшее в сложившейся ситуации то, что подобная хаотичная застройка территорий города может спровоцировать экологическую, санитарную и эпидемиологическую катастрофу в самой Москве: часть Красногорска расположена на первом и втором поясе санитарной охраны и питьевого водозабора столицы. Этот факт усугубляется тем, что канализационная система некоторых жилых комплексов выходит прямо в Москву-реку и другие водоемы города.

Поэтому, велика вероятность, что администрация Красногорска в ближайшее время вместо ожидаемых инвестиций получит жесткие протесты от населения, которое устало выживать в таких ужасных условиях.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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