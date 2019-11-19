Егор Крид пообещал тюменской прокуратуре не ругаться матом на концерте

Российский певец Егор Крид пообещал заменить в своих песнях нецензурную лексику на более приемлемые слова. Представители тюменского родительского комитета просили запретить концерт Крида, который состоится в Тюмени сегодня 19 ноября.
Председатель правления родительского коммитета Эдуард Коргожа потребовал от певца не материться со сцены и, чтобы на выступлении не было детей младше 18 лет.
Как отметил Коргожа, продюсеры артиста заверили сотрудников тюменской прокуратуры в том, что вместо нецензурных слов певец будет использовать более приемлемые слова.