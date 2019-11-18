Роскомнадзор забраковал тюменское исследование о «сатанизме» в песнях Егора Крида

Аккредитацию трёх экспертов приостановили на 120 дней. В Роскомнадзоре пояснили, что экспертиза «не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа».
Эксперты заявили, что рэп в исполнении Егора Крида «рефлектирует социальные конфликты через искусство в агрессивном стиле контркультуры». Татуировки певца могут свидетельствовать о «типичном представителе» движения New Age. Песни артиста имеют негативный окрас и причиняют вред несовершеннолетним.
Тюменский родительский комитет в начале октября призвал запретить концерт Егора Крида из-за пренебрежения к женщинам, мата и «гламура».