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Роскомнадзор забраковал тюменское исследование о «сатанизме» в песнях Егора Крида

18 ноября 2019, 13:32
Фото: pixabay.com
Роскомнадзор опроверг наличие сатанизма в творчестве Егора Крида. Ранее в Тюмени было проведено исследование его песен, а местный родительский комитет призывал к запрету его концертов.
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Тюмень

Аккредитацию трёх экспертов приостановили на 120 дней. В Роскомнадзоре пояснили, что экспертиза «не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа».

Эксперты заявили, что рэп в исполнении Егора Крида «рефлектирует социальные конфликты через искусство в агрессивном стиле контркультуры». Татуировки певца могут свидетельствовать о «типичном представителе» движения New Age. Песни артиста имеют негативный окрас и причиняют вред несовершеннолетним.

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Тюменский родительский комитет в начале октября призвал запретить концерт Егора Крида из-за пренебрежения к женщинам, мата и «гламура».

#Новости#Роскомнадзор#Песни#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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