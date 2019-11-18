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В 2020 году дома в тюменских селах обещают подключить к центральному водоснабжению

18 ноября 2019, 13:37
Фото: Наш город / 1МI
В 2020 году дома в селах обещают подключить к центральному водоснабжению.
На подключение домов в тюменских селах планируется потратить свыше 4 млрд рублей.

К централизованным системам водоснабжения и водоотведения до 2026 года планируют подключить 24 населенных пункта Тюменского района. Это предусматривает концессионное соглашение, которое 15 ноября подписали губернатор региона, районные власти и руководство тюменского водоканала.

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Как сообщает 72.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Тюменского района, с 2020 по 2025 «Тюмень Водоканал» должен построить около 160 километров сетей водоснабжения и 150 километров канализации. В следующем году работы начнутся на Тобольском и Ирбитском трактах. К городскому водопроводу планируют подключить Яр, Ембаево, Луговое, Каскару и Кулаково. В Патрушева, Ожогино, Дударева, Дербышах, Падерина и поселке Московском подключение центрального водоснабжения намечено на 2023–2024 годы.

Водопровод должен появиться в 24 населенных пунктах, при этом централизованная система водоснабжения будет подключена не везде. В некоторых деревнях и селах появятся точки для слива жидких бытовых отходов.

#Новости#Общество#Водоканал#ЖКХ#Виктория Ахремчук
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