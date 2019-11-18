В 2020 году дома в тюменских селах обещают подключить к центральному водоснабжению

Как сообщает 72.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Тюменского района, с 2020 по 2025 «Тюмень Водоканал» должен построить около 160 километров сетей водоснабжения и 150 километров канализации. В следующем году работы начнутся на Тобольском и Ирбитском трактах. К городскому водопроводу планируют подключить Яр, Ембаево, Луговое, Каскару и Кулаково. В Патрушева, Ожогино, Дударева, Дербышах, Падерина и поселке Московском подключение центрального водоснабжения намечено на 2023–2024 годы.