Тюменцы возмущены запретом на перевозку собак в автобусах

Тюменцы обсуждают запрет на перевозку собак в автобусах. Мнения разделились. Информация о запрете появилась в паблике «ЧС Тюмень».
«Запретили проезд в автобусах с собаками. Можно только в клетках. С субботы (как люди говорят) не пускают в автобус»ЧС Тюмень
Пост собрал несколько сотен комментариев, активно спорят сторонники и противники возможного запрета.
Приводим некоторые из них. Орфография сохранена
«общественный транспорт потому и общественный! Ко мне дети и подростки ездили со своими питомцами на дрессировку именно в общественном транспорте! Теперь для них этот путь закрыт (((Не все живут в шаговой доступности ((кому-то сейчас придётся ходить по 5-7 км. зимой, или ждать выходных и ездить с родителями на машине ((У нас-же всё для того теперь, чтобы подрастающее поколение росло безответственными, жестокими идиотами…» пишет Светлана Шевелева.
«Представляю: собака (к примеру овчарка или добер) и человек с огромной клеткой для нее ходят по улице, а потом в автобус… ну не смешите а… а мелких песиков, тоже в клетку? Тупость…» — считает Анастасия Есманская.
Находятся и противники нахождения собак в автобусах:
«Пусть со своими собаками ходят пешком. Я вот не хочу собак нюхать в автобусе.» — соглашается с запретом Татьяна Кошкарова.
Некоторые тюменцы задают вполне резонный вопрос о правах инвалидов:
«А если это собака поводырь? Как быть?!» — недоумевает Света Петрова.
Впрочем, сами перевозчики не смогли прокомментировать ситуацию с запретом, сославшись на отсутствие пресс-секретаря. По словам собеседника, информации о запрете не поступало.
В Администрации города не смогли оперативно прокомментировать возможный запрет.