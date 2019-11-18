Тюменцы возмущены запретом на перевозку собак в автобусах

«общественный транспорт потому и общественный! Ко мне дети и подростки ездили со своими питомцами на дрессировку именно в общественном транспорте! Теперь для них этот путь закрыт (((Не все живут в шаговой доступности ((кому-то сейчас придётся ходить по 5-7 км. зимой, или ждать выходных и ездить с родителями на машине ((У нас-же всё для того теперь, чтобы подрастающее поколение росло безответственными, жестокими идиотами…» пишет Светлана Шевелева.