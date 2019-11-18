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Тюменцы возмущены запретом на перевозку собак в автобусах

18 ноября 2019, 12:29
Фото: Наш город / 1Mi
Собакам запретили ездить в автобусах
Тюменцы обсуждают информацию о запрете перевозки собак в автобусах. Информация о запрете появилась в социальных сетях.

Тюменцы обсуждают запрет на перевозку собак в автобусах. Мнения разделились. Информация о запрете появилась в паблике «ЧС Тюмень».

«Запретили проезд в автобусах с собаками. Можно только в клетках. С субботы (как люди говорят) не пускают в автобус»ЧС Тюмень

Пост собрал несколько сотен комментариев, активно спорят сторонники и противники возможного запрета.

Приводим некоторые из них. Орфография сохранена

«общественный транспорт потому и общественный! Ко мне дети и подростки ездили со своими питомцами на дрессировку именно в общественном транспорте! Теперь для них этот путь закрыт (((Не все живут в шаговой доступности ((кому-то сейчас придётся ходить по 5-7 км. зимой, или ждать выходных и ездить с родителями на машине ((У нас-же всё для того теперь, чтобы подрастающее поколение росло безответственными, жестокими идиотами…» пишет Светлана Шевелева.

«Представляю: собака (к примеру овчарка или добер) и человек с огромной клеткой для нее ходят по улице, а потом в автобус… ну не смешите а… а мелких песиков, тоже в клетку? Тупость…» — считает Анастасия Есманская.

Находятся и противники нахождения собак в автобусах:

«Пусть со своими собаками ходят пешком. Я вот не хочу собак нюхать в автобусе.» — соглашается с запретом Татьяна Кошкарова.

Некоторые тюменцы задают вполне резонный вопрос о правах инвалидов:

«А если это собака поводырь? Как быть?!» — недоумевает Света Петрова.

Впрочем, сами перевозчики не смогли прокомментировать ситуацию с запретом, сославшись на отсутствие пресс-секретаря. По словам собеседника, информации о запрете не поступало.

В Администрации города не смогли оперативно прокомментировать возможный запрет.

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