Тюменцы помогли мужчине, который отравился угарным газом в гараже

Инцидент произошел 17 ноября. Молодой человек потерял сознание в гараже. Его обнаружили горожане и срочно вызвали скорую помощь. Бригада медиков прибыла на место ЧП через 15 минут. У 29-летнего жителя областной столицы отмечались головокружения и звон в ушах. Пострадавшего доставили в ОКБ №1.
На следующий день мужчину выписали из больницы на амбулаторное лечение.
Медики напоминают, что при повышенной концентрации угарного газа может развиться токсический отек мозга. Он может проявиться даже если самостоятельно успеть покинуть гараж и отдышаться на свежем воздухе.