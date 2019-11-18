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Тюменцы помогли мужчине, который отравился угарным газом в гараже

18 ноября 2019, 11:12
Фото: 1Mi
В Тюмени горожане помогли мужчине, который отравился угарным газом. Он решил починить свой автомобиль с включённым двигателем.
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Тюмень

Инцидент произошел 17 ноября. Молодой человек потерял сознание в гараже. Его обнаружили горожане и срочно вызвали скорую помощь. Бригада медиков прибыла на место ЧП через 15 минут. У 29-летнего жителя областной столицы отмечались головокружения и звон в ушах. Пострадавшего доставили в ОКБ №1.

На следующий день мужчину выписали из больницы на амбулаторное лечение.

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Медики напоминают, что при повышенной концентрации угарного газа может развиться токсический отек мозга. Он может проявиться даже если самостоятельно успеть покинуть гараж и отдышаться на свежем воздухе.

#Новости#ОКБ №1#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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