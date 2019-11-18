Тюменцы помогли мужчине, который отравился угарным газом в гараже

Инцидент произошел 17 ноября. Молодой человек потерял сознание в гараже. Его обнаружили горожане и срочно вызвали скорую помощь. Бригада медиков прибыла на место ЧП через 15 минут. У 29-летнего жителя областной столицы отмечались головокружения и звон в ушах. Пострадавшего доставили в ОКБ №1.