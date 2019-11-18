Тюменцев приглашают на день рождения Деда Мороза

Несколько поздравительных акций уже состоялись. Ещё одна пройдёт у ДК «Орфей» в 16:00. Дед Мороз напомнит о себе и грядущих новогодних праздниках. Он придет с волшебным посохом, в валенках и с мешком, полным подарков. Тюменцы смогут рассказать стихи, сфотографироваться и загадать желание.