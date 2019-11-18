Тюменцев приглашают на день рождения Деда Мороза

Сегодня 18 ноября самый главный Дед Мороз страны отмечает свой день рождения.
Как сообщают на сайте Администрации Тюмени, сегодня в городе состоялось несколько мероприятий, приуроченных к дню рождения зимнего волшебника.
Несколько поздравительных акций уже состоялись. Ещё одна пройдёт у ДК «Орфей» в 16:00. Дед Мороз напомнит о себе и грядущих новогодних праздниках. Он придет с волшебным посохом, в валенках и с мешком, полным подарков. Тюменцы смогут рассказать стихи, сфотографироваться и загадать желание.
Согласно рейтингу аналитического агентства «ТурСтат», самый популярный Дед Мороз России в сезоне 2019−2020 гг. живёт в Великом Устюге. Второе место рейтинга популярных российских Дед Морозов занял Кыш Бабай (Татария, резиденция в селе Яна Кырлай), третье — Паккайне и Талви Укко (Карелия, город Олонец). Пятёрку лидеров замыкает Саган Убген (Бурятия, Улан-Удэ) и Тол Бабай (Удмуртия, резиденция в селе Шаркан).