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Тюменцев приглашают на день рождения Деда Мороза

18 ноября 2019, 09:21
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцев приглашают на день рождения Деда Мороза
Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября.

Сегодня 18 ноября самый главный Дед Мороз страны отмечает свой день рождения.

Как сообщают на сайте Администрации Тюмени, сегодня в городе состоялось несколько мероприятий, приуроченных к дню рождения зимнего волшебника.

В Тюмень приедет Дед Мороз из Великого Устюга
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Несколько поздравительных акций уже состоялись. Ещё одна пройдёт у ДК «Орфей» в 16:00. Дед Мороз напомнит о себе и грядущих новогодних праздниках. Он придет с волшебным посохом, в валенках и с мешком, полным подарков. Тюменцы смогут рассказать стихи, сфотографироваться и загадать желание.

Согласно рейтингу аналитического агентства «ТурСтат», самый популярный Дед Мороз России в сезоне 2019−2020 гг. живёт в Великом Устюге. Второе место рейтинга популярных российских Дед Морозов занял Кыш Бабай (Татария, резиденция в селе Яна Кырлай), третье — Паккайне и Талви Укко (Карелия, город Олонец). Пятёрку лидеров замыкает Саган Убген (Бурятия, Улан-Удэ) и Тол Бабай (Удмуртия, резиденция в селе Шаркан).

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