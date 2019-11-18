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Тюменская область попала в рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров

18 ноября 2019, 03:27
Фото: 1Mi
Тюменская область попала в рейтинг регионов по условиям труда для пенсионер
Социологи провели исследование и составили рейтинг городов страны по привлекательности рынка труда для пенсионеров.
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Югра

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. При этом некоторые регионы, такие как Мурманская, Омская, Тамбовская области и некоторые другие субъекты РФ, не вошли в список.

Что же касается регионов Урала, то лучше всего специалисты оценили Челябинскую область, она на 13-м месте, Тюменская область занимает 25-ю строчку в списке, на 66-м месте Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ на 69-м месте.

По словам авторов рейтинга, при его составлении они учитывали уровень зарплат пенсионеров по сравнению со стоимостью продуктовой корзины, соотношение средних зарплат и зарплат работников пенсионного возраста и многие другие факторы.

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