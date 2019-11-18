Тюменская область попала в рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. При этом некоторые регионы, такие как Мурманская, Омская, Тамбовская области и некоторые другие субъекты РФ, не вошли в список.
Что же касается регионов Урала, то лучше всего специалисты оценили Челябинскую область, она на 13-м месте, Тюменская область занимает 25-ю строчку в списке, на 66-м месте Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ на 69-м месте.
По словам авторов рейтинга, при его составлении они учитывали уровень зарплат пенсионеров по сравнению со стоимостью продуктовой корзины, соотношение средних зарплат и зарплат работников пенсионного возраста и многие другие факторы.