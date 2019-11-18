Тюменская область попала в рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров

Что же касается регионов Урала, то лучше всего специалисты оценили Челябинскую область, она на 13-м месте, Тюменская область занимает 25-ю строчку в списке, на 66-м месте Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ на 69-м месте.