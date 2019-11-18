К новому году в Тюменской области откроются еще 22 ясельные группы

В рамках поставленной задачи на начало ноября 2019 года в Тюменской области уже создано 1745 мест, из них 1338 — для малышей. До конца года планируется ввод еще нескольких объектов, в которых будут организованы 22 группы для детей от полутора до трех лет. В частности, откроется яслеград по ул. Мурманской, где из шестнадцати групп две будут принимать малышей до года.