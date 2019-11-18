К новому году в Тюменской области откроются еще 22 ясельные группы

Одна из главных задач программы - повышение доступности услуг дошкольного образования. Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер отметил, что план ввода мест в детских садах от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет выполняется в штатном режиме.
В рамках поставленной задачи на начало ноября 2019 года в Тюменской области уже создано 1745 мест, из них 1338 — для малышей. До конца года планируется ввод еще нескольких объектов, в которых будут организованы 22 группы для детей от полутора до трех лет. В частности, откроется яслеград по ул. Мурманской, где из шестнадцати групп две будут принимать малышей до года.
Губернатор Александр Моор поинтересовался, поступают ли от жителей Тюмени заявки на места в такие группы. Глава города Руслан Кухарук ответил, что на сегодняшний день принято 11 заявок. Директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер добавил, что коллектив для работы в ясельных группах уже набран.
В Тобольске подходят к завершению строительные работы детского сада и школы, для них уже закупаются необходимые инвентарь и оборудование. Еще два детских сада планируют открыть к концу этого года в Ялуторовске и в Исетском районе.
Кроме того, в рамках проекта «Демография» за счет средств областного бюджета в регионе реализуется поддержка по созданию мест для детей ясельного возраста в частном негосударственном дошкольном секторе. Благодаря этому в частных детских садах будут открыты еще 118 мест.