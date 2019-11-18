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Именитое предприятие Тюмени распродаёт своё имущество на аукционе

18 ноября 2019, 07:53
Фото: Наш город / 1Mi
Именитое предприятие Большой Тюмени распродаёт своё имущество на аукционе
Компания «СибНАЦ» начала продавать имущество. На аукцион выставлена даже медаль.
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ЯНАО

Как сообщается на портале «Федресурс», некогда основной разведчик недр Ямала, тюменская компания «СибНАЦ» начала продавать имущество. Летом, 4 июля, «СибНАЦ» объявили банкротом.

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В общей сложности на аукционе выставлено 1759 лотов, стоимость которых около 100 тыс. рублей. Среди прочих позиций (офисная оргтехника и мебель) находятся коллекция нефти за 100 тыс. рублей, медаль «За заслуги в развитии геологической разведки», которую оценили в 2,7 тыс. рублей, атлас по мировой энергетике - 26 тыс. рублей и зимняя палатка стоимостью 54 тыс. рублей.

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Компанию «СибНАЦ» создал Анатолий Брехунцов - почетный гражданин Тюменской области. «СибНАЦ» является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», а также одним из старейших предприятий на ресурсодобывающем рынке «тюменской матрешки». Напомним, что компания «СибНАЦ» признана несостоятельной по иску предприятия «Инженерное бюро». Общая сумму долга предприятия составила более 2,9 млрд рублей.

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