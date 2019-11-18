Именитое предприятие Тюмени распродаёт своё имущество на аукционе

В общей сложности на аукционе выставлено 1759 лотов, стоимость которых около 100 тыс. рублей. Среди прочих позиций (офисная оргтехника и мебель) находятся коллекция нефти за 100 тыс. рублей, медаль «За заслуги в развитии геологической разведки», которую оценили в 2,7 тыс. рублей, атлас по мировой энергетике - 26 тыс. рублей и зимняя палатка стоимостью 54 тыс. рублей.