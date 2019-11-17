Тюменские косметологи продемонстрировали авторский метод на конгрессе в Монако

Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области Елена Гольцова на Международном конгрессе #MCALIVE2019 в Монако провела инъекционный мастер-класс, где поделилась своими авторскими наработками, техникой, а также выступила с докладом по применению ботулинотерапии для гармонизации лица и шеи.
- Это был конгресс с акцентом на клиническую практику в эстетической медицине, - говорит Елена Гольцова.
«Реальному пациенту, который находился перед тобой, нужно было оказать косметологическую услугу здесь и сейчас. Свои действия нужно было пояснять на английском языке», - отметила Елена.
"В конгрессе приняли участие около ста компаний-производителей косметологических препаратов и оборудования, а также 1400 докторов из 80 стран", - сообщают в Правительстве Тюменской области.