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Тюменские косметологи продемонстрировали авторский метод на конгрессе в Монако

17 ноября 2019, 03:32
Фото: Правительство Тюменской области
Тюменские косметологи продемонстрировали авторский метод на конгрессе
Елена Гольцова, главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области на Международном конгрессе #MCALIVE2019 в Монако выступила с авторской методикой .

Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области Елена Гольцова на Международном конгрессе #MCALIVE2019 в Монако провела инъекционный мастер-класс, где поделилась своими авторскими наработками, техникой, а также выступила с докладом по применению ботулинотерапии для гармонизации лица и шеи.

- Это был конгресс с акцентом на клиническую практику в эстетической медицине, - говорит Елена Гольцова.

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«Реальному пациенту, который находился перед тобой, нужно было оказать косметологическую услугу здесь и сейчас. Свои действия нужно было пояснять на английском языке», - отметила Елена.

"В конгрессе приняли участие около ста компаний-производителей косметологических препаратов и оборудования, а также 1400 докторов из 80 стран", - сообщают в Правительстве Тюменской области.

#Новости#Правительство Тюменской области#Медицина#Тюменская область#Косметология#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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